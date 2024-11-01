Lo dejamos pasar y luego pasa…

Hagamos un poco de memoria. Solo un poco, ni siquiera necesitamos irnos muy atrás. Abril de 2025. Desde la dirección general del libro, el cómic y la lectura, se filtra una versión ya casi final de la convocatoria de las ayudas a la creación de cómic. Cae en manos de un editor y, en cuestión de horas, no hay grupo comiquero en el que no haya una copia. Ese mismo día por la tarde, un periódico de línea ultraderechista monta un reportaje con un pobre hombre que dice que el feminismo ha ido demasiado lejos. La caverna comiquera utiliza ese reporta
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No lo es. Mira a tu alrededor. Mira lo que está pasando en el mundo. Mira cómo todo ese odio, esa mierda, esas mentiras y esa forma repugnante de inventarse cosas se está metiendo también aquí.
Si lo dejas pasar, si miras a otro lado, si no te posicionas, si no dices nada, la caverna seguirá creciendo y todos sabemos cómo acaba eso. »
No hay chiringuitos feministas... No...
No hay autores usando pseudónimos femeninos para optar a premios... No...
No ha habido y hay una repugnante favoritismo institucional a favor de la mujeres... No...
No es verdad que los hombres, en general, estemos muchísimo más jodidos que las mujeres en multitud de indicadores estructurales y vitales... No...
Está claro que hay brecha de género... En concreto a favor de las mujeres de manera clarísima...
Y no... No hay… » ver todo el comentario