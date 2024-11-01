Lo dejamos pasar y luego pasa…

Hagamos un poco de memoria. Solo un poco, ni siquiera necesitamos irnos muy atrás. Abril de 2025. Desde la dirección general del libro, el cómic y la lectura, se filtra una versión ya casi final de la convocatoria de las ayudas a la creación de cómic. Cae en manos de un editor y, en cuestión de horas, no hay grupo comiquero en el que no haya una copia. Ese mismo día por la tarde, un periódico de línea ultraderechista monta un reportaje con un pobre hombre que dice que el feminismo ha ido demasiado lejos. La caverna comiquera utiliza ese reporta