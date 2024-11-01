edición general
El déficit comercial de EE. UU. llegó en noviembre a nivel máximo en 34 años

De acuerdo con los analistas, el resultado es consecuencia, entre otras razones, del aumento en las importaciones de bienes de capital, probablemente impulsado por un auge de la inversión en inteligencia artificial. El informe reveló que el déficit comercial aumentó un 94,6 %, hasta US$56.800 millones, una variación que se convirtió en la mayor desde marzo de 1992. De acuerdo con un análisis de CNBC sobre el tema, el aumento del déficit contrarresta los esfuerzos de Trump por usar aranceles para reducir los desequilibrios globales.

| etiquetas: estados unidos , déficit comercial , ia , aranceles
  jonolulu
    Los aranceles están funcionando de maravilla
  Herumel
    Seamos realistas, USA tiene el mismo problema con China que Europa en el s. XIX, El deficit comercial que con ellos te come, y veremos en que acaba.
