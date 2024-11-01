El Defensor del Pueblo propone abrir "espacios que propicien la concordia y la convivencia"

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha propuesto abrir espacios "que propicien la concordia y la convivencia", durante un acto con alumnos del instituto público IES Fortuny de Madrid, celebrado este miércoles 10 de diciembre, con motivo del Día de los Derechos Humanos. "Hemos de abrir espacios que propicien la concordia y la convivencia, que cada quien realicemos adecuadamente nuestro trabajo y que seamos capaces de convivir y de compartir con otros la necesidad de afrontar este complejo tiempo sin indiferencia y con compromiso"...