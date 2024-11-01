edición general
1 meneos
 

El Defensor del Pueblo propone abrir "espacios que propicien la concordia y la convivencia"

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha propuesto abrir espacios "que propicien la concordia y la convivencia", durante un acto con alumnos del instituto público IES Fortuny de Madrid, celebrado este miércoles 10 de diciembre, con motivo del Día de los Derechos Humanos. "Hemos de abrir espacios que propicien la concordia y la convivencia, que cada quien realicemos adecuadamente nuestro trabajo y que seamos capaces de convivir y de compartir con otros la necesidad de afrontar este complejo tiempo sin indiferencia y con compromiso"...

| etiquetas: concordia , defensor del pueblo , angel gabilondo
1 0 0 K 20 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
Fray Ángel... "concordia" es como llaman en Fachalandia y sus CC.AA. a las leyes que aprueban contra la memoria histórica... ha pensado en que esa concordia y convivencia de la que habla no es posible mientras el precio de la vivienda esté como esté y los sueldos sigan estancados? por qué no propone vivienda accesible y sueldos dignos y se deja de homilías, Fray Ángel? le pagamos para defender al pueblo de esos y de otros atropellos que padecemos
0 K 20
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
¿Como saunas? :troll:
0 K 11

menéame