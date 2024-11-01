·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11749
clics
La infantilización de la mujer por parte de otras mujeres
4904
clics
La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: "He pagado 10.000 euros por una visita al médico"
4696
clics
Ayúdanos a luchar contra el vandalismo
4215
clics
Pillada a un ciberdelincuente haciéndose pasar por el banco online
4232
clics
Así funcionan las anclas de los barcos
más votadas
676
El suizo Nemo, ganador de Eurovisión 2024, renuncia al premio por la presencia de Israel en la edición de 2026
389
EEUU confiscará el petróleo del barco incautado frente a Venezuela y anuncia que interceptará más
529
EEUU no es un aliado de Europa, sino un adversario ultraderechista
1014
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa: Alberto Burnet González
731
Escolar alerta de la "cercana relación" entre Ayuso y Quirón tras revelarse que su pareja opera con una identidad falsa
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
26
clics
En DeepSeek ya están entrenando su próximo modelo de IA: con chips de NVIDIA de contrabando, según The Information
La startup china de inteligencia artificial DeepSeek habría estado entrenando su siguiente modelo con miles de chips Blackwell de NVIDIA, los más avanzados...
|
etiquetas
:
ia
,
deepseek
,
nvidia
,
blackwell
3
1
3
K
-18
Inteligencia
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
3
K
-18
Inteligencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Dav3n
Xakaka mejora mes tras mes, realmente alguien se ha propuesto hundir esa web
2
K
42
#2
Ripio
¿Cómo suena un cucharón en una olla?
¡CLONCLONCLONCLONCLON!
0
K
20
#1
aupaatu
*
Menos mal que los chips no son comunistas y no alterará los resultados ideológicos de la IA.
Me imagino que los contrabandistas chinos las habrán pintado de Rojo para no levantar sospechas en el mercado negro.
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¡CLONCLONCLONCLONCLON!
Me imagino que los contrabandistas chinos las habrán pintado de Rojo para no levantar sospechas en el mercado negro.