edición general
4 meneos
26 clics
En DeepSeek ya están entrenando su próximo modelo de IA: con chips de NVIDIA de contrabando, según The Information

En DeepSeek ya están entrenando su próximo modelo de IA: con chips de NVIDIA de contrabando, según The Information

La startup china de inteligencia artificial DeepSeek habría estado entrenando su siguiente modelo con miles de chips Blackwell de NVIDIA, los más avanzados...

| etiquetas: ia , deepseek , nvidia , blackwell
3 1 3 K -18 Inteligencia
3 comentarios
3 1 3 K -18 Inteligencia
#3 Dav3n
Xakaka mejora mes tras mes, realmente alguien se ha propuesto hundir esa web xD
2 K 42
Ripio #2 Ripio
¿Cómo suena un cucharón en una olla?
¡CLONCLONCLONCLONCLON!
0 K 20
aupaatu #1 aupaatu *
Menos mal que los chips no son comunistas y no alterará los resultados ideológicos de la IA.
Me imagino que los contrabandistas chinos las habrán pintado de Rojo para no levantar sospechas en el mercado negro.
0 K 9

menéame