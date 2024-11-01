Declaran estado de sitio en Guatemala después de producirse motines en tres cárceles y del asesinato de 8 policías

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró este domingo el estado de sitio durante 30 días después de un fin de semana violento en el que presos tomaron el control de tres prisiones del país y pandilleros asesinaron a 8 policías en respuesta a los operativos de las autoridades para restablecer el control en los centros de detención. Arévalo anunció en cadena nacional que el gobierno había recuperado el control de los tres centros penitenciarios y que en los operativos "no ha habido ni una baja que lamentar".