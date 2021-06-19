edición general
21 meneos
39 clics
Declaración de intelectuales y periodistas contra la agresión imperialista a Venezuela

Declaración de intelectuales y periodistas contra la agresión imperialista a Venezuela

Ahora es el fascismo del declive final del capitalismo que conocimos, de su siniestra y salvaje lucha por la sobrevivencia. Estamos por la multipolaridad y la paz, por la no injerencia en los asuntos internos de otras naciones, por la defensa y fortalecimiento del Mercosur, la CELAC, los BRICS y la ONU. El ataque a Venezuela es intolerable. Por el pleno respeto a la presidencia de Nicolás Maduro.

| etiquetas: venezuela , maduro , fascismo
17 4 0 K 219 actualidad
9 comentarios
17 4 0 K 219 actualidad
Asimismov #2 Asimismov
Ahora el grito ¡VENEZUELA! tiene otro significado.
¡VENEZUELAAAAAAA!
1 K 32
#3 Daniel2000
Intelectuales y periodistas.

Lo más importante es la opinión de los venezolanos si están a favor o en contra.

Me da la impresión de que es, como muchas manifestaciones que hay en las embajadas de Venezuela del resto del mundo, que los manifestantes que protestan por la detención de Maduro, no son venezolanos, son activistas de izquierdas.

x.com/jorgegogdl/status/2007600885359358027?s=46
3 K 27
powernergia #4 powernergia
#3 No creo que a la mayor parte de los venezolanos les haya hecho ninguna gracia está agresión extranjera.
1 K 23
Nómada_sedentario #5 Nómada_sedentario *
#3 cuando esos venezolanos que están a favor de la intervención militar de EEUU, se den cuenta de que gobernarán los mismos que estaban antes, pero sin Maduro y "tutelados por EEUU" (léase, requisando parte de sus recursos naturales), despertarán. Espero.
0 K 10
#7 Daniel2000
#5 Noticia del 2021

ENTREVISTA | ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS
“El éxodo venezolano es el más grande que ha visto América Latina en la época moderna”

elpais.com/internacional/2021-06-19/en-latinoamerica-hay-un-enfoque-hu
0 K 13
Malinke #6 Malinke
#3 supongo que se criticará la actuación de EEUU saltándose normativas internacionales, hablo de periodistas e intelectuales.
0 K 11
Tkachenko #8 Tkachenko
#3 peaso de "análisis"
0 K 12
#9 Almirantecaraculo
#3 pero eso es por la superioridad moral de la izquierda, que puede oponerse a Maduro e igualmente críticar un acto criminal como el secuestro de un mandatario extranjero.
Por otro lado y dado tu comentario, ¿entiendo que estás a favor de un referéndum en Cataluña, solo para ciudadanos catalanes, porque su opinión es la más importante?
1 K 11
Alaba #1 Alaba
7 colegas tu
1 K -3

menéame