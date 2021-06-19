Declaración de intelectuales y periodistas contra la agresión imperialista a Venezuela

Ahora es el fascismo del declive final del capitalismo que conocimos, de su siniestra y salvaje lucha por la sobrevivencia. Estamos por la multipolaridad y la paz, por la no injerencia en los asuntos internos de otras naciones, por la defensa y fortalecimiento del Mercosur, la CELAC, los BRICS y la ONU. El ataque a Venezuela es intolerable. Por el pleno respeto a la presidencia de Nicolás Maduro.
¡VENEZUELAAAAAAA!
Lo más importante es la opinión de los venezolanos si están a favor o en contra.
Me da la impresión de que es, como muchas manifestaciones que hay en las embajadas de Venezuela del resto del mundo, que los manifestantes que protestan por la detención de Maduro, no son venezolanos, son activistas de izquierdas.
ENTREVISTA | ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS
“El éxodo venezolano es el más grande que ha visto América Latina en la época moderna”
Por otro lado y dado tu comentario, ¿entiendo que estás a favor de un referéndum en Cataluña, solo para ciudadanos catalanes, porque su opinión es la más importante?