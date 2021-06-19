Declaración de intelectuales y periodistas contra la agresión imperialista a Venezuela

Ahora es el fascismo del declive final del capitalismo que conocimos, de su siniestra y salvaje lucha por la sobrevivencia. Estamos por la multipolaridad y la paz, por la no injerencia en los asuntos internos de otras naciones, por la defensa y fortalecimiento del Mercosur, la CELAC, los BRICS y la ONU. El ataque a Venezuela es intolerable. Por el pleno respeto a la presidencia de Nicolás Maduro.