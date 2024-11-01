edición general
Decide trabajar cuatro horas más al día «para joder a Yolanda Díaz»

Jacinto Ramos, natural de Ávila, ha acordado con su jefe una reducción del sueldo por debajo del salario mínimo y se ha propuesto trabajar cuatro horas más al día para fastidiarla. «Seré el primero en llegar y el último en salir, y que se jodan estos rojos».

victorjba
*Basado en hechos reales*
Thornton
#1 Jacinto es un ejemplo para todos. Acabo de proponerle un sueldo más reducido, por debajo del salario mínimo, y está encantado con la idea.

¿A quién votará fielmente Jacinto? :troll:
tommyx
#8 a los buenos
vvega
#8 Ahora no sé, pero lo seguro es que antes votaba a Podemos.
frg
#1 Trabajar no es tomarse más chupitos en el bas de al lado del trabajo.
Aeren
#9 Al jefe le da igual la producción. Lo que quiere es tener muchos lameculos calentando la silla en la oficina. Luego cuando llega alguien serio con ganas de trabajar, y por eso mismo no pierde el tiempo lamiendo ojetes ni aguanta tonterías, es al primero que echan.
Eukherio
#1 Y tanto.
Suriv
#1 Y lo mejor el comentario
"Newtral"
"Está noticia no es cierta. No entiendo cómo un medio de comunicación puede publicar noticias sin contrastar."
Peter086
#1 Creo que te equivocas: los derechones clamarán que las 37'5 van a hundir las empresas, que el SMI es un lastre, que las subidas promidas por la "rubia loca" perjudican nuestra competividad..... pero a la chita callando, saldrán 30 min antes y cobrarán el 4% más negociado.
PerritaPiloto
#1 Pues no sé qué quieres que te diga. Me recuerda a los del boicot a Cataluña, que insistían en sacar todos amslvanente 10€ de la Caixa. Y había uno quejándose amargamente en Twitter de que nones cliente de la Caixa, pero que ha sacado 10€ y que le han cobrado uno de comisión, pero había puesto su granito de arena para joder a la Caixa.

Yo pensaba que nadie podía ser tan tonto, pero luego he conocido a otras personas muy tontas.
manc0ntr0
#31 Jajajaja lloro
skaworld
"se plantea dejar el tabaco para no tener que salir a fumar ni siquiera cinco minutos"

Puto rojo, un español de verdad fuma allá donde haya oxígeno que permita la combustión
pip
#3 y ni eso, si hay que salir con humo en botellas de buceo se sale. Con dos cojones.
rob
A él le puede robar cualquiera, no le importa. ¿Pero un comunista? De eso nada...
5 K 60
HeilHynkel
¿A veces pensáis que sois tontos porque EMT os la ha colado? No estáis solos. Mirad el primer comentario. :roll:

P.S. o a lo mejor el comentario me la ha colado a mí :clap:  media
cajadecartonmojada
#12 Me da que es lo segundo...
Pero vamos, quién no ha caído alguna vez con EMT xD
HeilHynkel
#21

Pero vamos, quién no ha caído alguna vez con EMT

Como poco yo, una docena de veces. :wall:
tommyx
#12 newtral? Es parte del pitorreo?
mmlv
Tal cual
javierchiclana
Me ha recordado a este corte de "Los masoquistas" xD : www.youtube.com/watch?v=4tVvPfXGq3E
sivious
#10 Estos son los de "El trabajo os hara libre, y cuanto menos libres mejor"
Jaime131
Esto tengo que probarlo, a ver si puedo "joder" a la vecina del tercero.
0 K 11
GanaderiaCuantica
Bien por él. Ojalá mis más empleados fuesen más valientes y luchasen como Jacinto.
0 K 10
kreepie
Biva vocs y habajo los woke sanchista.
sovieterrimo
Conozco decenas de Jacintos Ramos.
Emotivo
Seguro que este termina diciendo que trabaje Rita La Cantaora.
allaquevamos
Seria gracioso si no fuera que la realidad del día a día de muchos autónomos es trabajar 12 o mas horas.
Igoroink
#13 Yo también fui autónomo hasta que me di cuenta de que nadie me obligaba y que si no me compensaba podía dejar de serlo y trabajar por cuenta ajena o ser funcionario.
meneandotela
#16 #15 es lo que no entiendo, se pasna horas y horas currando, muchos de ellos con pasta hasta arriba quejándose todo el día del gobierno. Coño, déjalo y ve a trabajar de asalariado o de funcionario.
NO86
#13 Pues que trabajen 8 horas o menos. Para eso son autónomos.
2 K 21
LeDYoM
#13 Y porque ello hace que deje de ser gracioso?
tromperri
#13 Mi pareja es autónoma, desde hace 26 años.
Nunca ni en sus comienzos trabajó más de 40 horas. Por principios.
Ahora tiene junto a su socia 9 empleados.
Ellos trabajan 35 horas semanales. Todos rondan los 2200 al mes.
Ella y su socia 25 horas cada una. Ganan un buen dinero, unos 2500 más algún reparto de beneficios.

Igual lo que hay es mucho autónomo que no debería serlo, que no es muy hábil, que no elegido bien el sector, que se buscó una salida sin pensar demasiado… igual basta ya de lloriqueos ¿no?

Por cierto… nadie le ayudó a empezar. No tenía padrinos. Ni se acostaba con Ayuso, ya me entiendes.
omejia
A que niveles ha llegado el odio entre los humanos,,,
Ubri
De Ávila tenía que ser...
