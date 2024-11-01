Decide trabajar cuatro horas más al día «para joder a Yolanda Díaz»

Jacinto Ramos, natural de Ávila, ha acordado con su jefe una reducción del sueldo por debajo del salario mínimo y se ha propuesto trabajar cuatro horas más al día para fastidiarla. «Seré el primero en llegar y el último en salir, y que se jodan estos rojos».
¿A quién votará fielmente Jacinto?
"Newtral"
"Está noticia no es cierta. No entiendo cómo un medio de comunicación puede publicar noticias sin contrastar."
Yo pensaba que nadie podía ser tan tonto, pero luego he conocido a otras personas muy tontas.
Puto rojo, un español de verdad fuma allá donde haya oxígeno que permita la combustión
P.S. o a lo mejor el comentario me la ha colado a mí
Pero vamos, quién no ha caído alguna vez con EMT
Como poco yo, una docena de veces.
mismás empleados fuesen más valientes y luchasen como Jacinto.
Nunca ni en sus comienzos trabajó más de 40 horas. Por principios.
Ahora tiene junto a su socia 9 empleados.
Ellos trabajan 35 horas semanales. Todos rondan los 2200 al mes.
Ella y su socia 25 horas cada una. Ganan un buen dinero, unos 2500 más algún reparto de beneficios.
Igual lo que hay es mucho autónomo que no debería serlo, que no es muy hábil, que no elegido bien el sector, que se buscó una salida sin pensar demasiado… igual basta ya de lloriqueos ¿no?
Por cierto… nadie le ayudó a empezar. No tenía padrinos. Ni se acostaba con Ayuso, ya me entiendes.