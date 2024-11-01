edición general
Qué decía el decreto "Noche y Niebla" de Adolf Hitler y por qué se lo considera el germen del delito de desaparición forzada de personas

A finales de 1941, Hitler mandó dictar el decreto "Noche y Niebla" (Nacht und Nebel), por el cual autorizó encarcelary ajusticiar (en el más absoluto secreto) a cualquier enemigo del régimen nazi en territorios entonces ocupados por Alemania. Para organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, juristas y expertos de la ONU, fue el germen del actual concepto de la desaparición forzada, una de las violaciones más graves, calificada como crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional (CPI).

comentarios
capitan__nemo #2 capitan__nemo
Pues las cunetas españolas y fosas varias están llenas de desapariciones forzadas varios años antes que eso.
#3 Hombre_de_Estado
#2 Si, completamente de acuerdo. De hecho el envio tiene una sección titulada "No la crearon, pero la legalizaron":

"La desaparición forzada es una práctica anterior al decreto "Noche y Niebla". En el siglo XX, este crimen tuvo auge en Rusia a partir de 1917, cuando empezó a ser aplicado en el terror rojo de Vladimir Lenin", afirmó Ollarves.

"A lo largo de la historia, las desapariciones han sido utilizadas en guerras y conflictos. No obstante,

robustiano #1 robustiano *
Me recuerda al ICE, ICE, baby del Zanahorio contra los inmigrantes... :roll:
#4 Tecar
Esto no fue sino una copia de las prácticas de los sublevados en la guerra civil española y de la que el régimen nazi tomó muchas notas de cómo actuar.
En algunos casos incluso los propios nazis incrustados en las tropas sublevadas quedaron asustados de las atrocidades que cometían a su paso.
