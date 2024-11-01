Qué decía el decreto "Noche y Niebla" de Adolf Hitler y por qué se lo considera el germen del delito de desaparición forzada de personas

A finales de 1941, Hitler mandó dictar el decreto "Noche y Niebla" (Nacht und Nebel), por el cual autorizó encarcelary ajusticiar (en el más absoluto secreto) a cualquier enemigo del régimen nazi en territorios entonces ocupados por Alemania. Para organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, juristas y expertos de la ONU, fue el germen del actual concepto de la desaparición forzada, una de las violaciones más graves, calificada como crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional (CPI).