Decenas de sombrillas de Hazte Oír llamando corrupto a Pedro Sánchez decoran la playa de La Mareta
Así ha amanecido la playa de La Mareta en Lanzarote, donde actualmente veranea Pedro Sánchez y Begoña Gómez
|
etiquetas
:
hazte oír
,
contaminación
,
pedro sánchez
,
sombrilla
,
corrupto
13
3
1
K
158
actualidad
21 comentarios
13
3
1
K
158
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
XtrMnIO
A ninguno de estos fascistas los vas a ver apagando fuegos, en todo caso provocándolos.
14
K
164
#6
Jarod_mc
#2
de hecho lo más probable es que sean fanáticos de esta red criminal los que van provocándolos
0
K
7
#4
cromax
*
Unos fascistas con mucho dinero. Porque están haciendo campaña, pagando abogados, montando querellas... Ya me gustaría a mí saber de dónde sacan tanto dinero.
9
K
103
#9
traviesvs_maximvs
#4
las élites economicas y alguna caja B. España está llena de traidores y golpistas que o manejan ellos el cotarro o no vale. Lo que me sorprende es que estos de hazte orín sigan dando por saco día sí y día también, llamándose patriotas y con una legión de anormales jaleándolos.
A estos sí que les montaba una guerra sucia.
4
K
29
#1
mariKarmo
Que se vayan a apagar fuegos. Panda de inútiles
6
K
70
#11
mcfgdbbn3
*
¿De dónde sacarán tanto dinero...? Una pista: a largo plazo ellos no lo van a poner de su bolsillo.
Cuando veáis campañas que cuestan mucho dinero, pensad que son inversiones.
5
K
69
#12
Otrebla8002
Ese es el respeto por la democracia que tiene la derecha española. Da igual lo que se haga, solo quieren derribar al que no comulgue con ellos.
Estoy esperando ver el paraguas con la cara de Mazón, o el respirador para ancianos con la cara de Ayuso.
Menuda banda de sinvergüenzas.
5
K
66
#19
strike5000
#12
Verdad, que falta de respeto por la democracia... A quién hay que acosar públicamente es a los ciudadanos, no a los políticos. Y menos todavía al Amado Líder que se está dejando la salud por nosotros.
elpais.com/espana/elecciones-madrid/2023-05-22/la-lona-de-podemos-con-
0
K
10
#20
Otrebla8002
#19
sí, pues fíjate que lo que hay escrito en esa lona son unas palabras del propio líder del PP en ese momento. Entiendo que te pueda parecer mal que se utilicen asi, pero no miente en nada.
Al responsable de esas palabras ya sabemos lo que le pasó por decir eso.
Y al "amado líder" como tú dices se le puede criticar siempre que quieras, pero lo de esas sombrillas no es una crítica, es un acoso, y hasta que no se demuestre lo contrario, mentira.
0
K
11
#7
OCLuis
Si no fuese por las acciones de ciertos jueces amigos y la manipulación de ciertos medios afines,las mentes simples no podrían relacionar las investigaciones prospectivas con este insulto/sospecha.
Gracias a todos los que pervierten la democracia a sabiendas solo para sacar partido.
3
K
45
#14
chocoleches
Han pagado veinte sombrillas en una empresa de merchandising, las han puesto en la playa (donde no hay nadie), han sacado un video y para casa a descansar.
Encima con la foto de mierda esa que está tan retocada que no parece Sánchez. Esta gente necesita un curso de marketing.
2
K
33
#15
Pivorexico
Lo mejor es ignorar la no noticia .
1
K
23
#3
Kantinero
*
Van a acabar con la salud de este hombre, si esto se lo hacen al PP ya estaría toda la caverna con el frijolito y la zorra madrileña pidiendo que condene, a ver lo que tardan estos en condenar.
1
K
22
#8
repix
Son vaxura.
1
K
18
#13
soberao
*
Lo gracioso es que alguien las ha puesto para hacer el vídeo y "la noticia" y también habla en inglés, que es una campaña para el extranjero también. No es que la fueran regalando a quienes bajaban a la playa, no se ve ni Dios.
0
K
14
#17
Dene
Pues igual que ha denunciado a la mafia de hazte oir, podría ir denunciando uno a uno a los propietarios.. le están imputando falsamente un delito.
0
K
12
#21
Libre_albedrío
Es curioso que ni siquiera encuentran respuestas propias, para hacer críticas. Los foros de la DERECHUZA, les pasa el repertorio. Papagallos descerebrados. La izquierda ni tiene dinero, ni tiempo para ponerse a la altura de "hazte oír", pero echo de menos denuncias en juzgados o leyes que protejan contra éste tipo de juegos político.
0
K
7
#16
jaramero
Esa gente está pagada para hacer esas cosas y salir en los medios, que son cómplices de sus bulos y campaña del odio.
Los medios serios deberían ignorarles por ética profesional.
0
K
7
#5
ContracomunistaCaudillo
Dejadle en paz, que aún no habrá comido.
6
K
-32
#10
traviesvs_maximvs
#5
los votontos pilláis una coletilla simplona y la repetis ad nauseam. Que te vote txapote, me gusta la fruta, ahora lo de la comida.
Representais la definición de chusma medieval, iletrada y fanática, que no atiende a razones.
6
K
50
#18
strike5000
#5
Por las pintas que se gasta últimamente lleva semanas sin comer.
0
K
10
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
