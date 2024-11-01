Una decena de vecinos de Alcanar son los primeros desplazados climáticos de Cataluña

El Ayuntamiento y la Generalitat ya se han puesto en contacto para iniciar los trámites por el derribo de las casas en las que viven estos vecinos y las instituciones están convencidas de que no hay otra forma de hacer frente a los daños provocados por las barrancadas. [En catalán]
| etiquetas: catalunya , cambio climático
Si ens ho mirem en un mapa, es pot observar com es troben al mig del tram final del barranc del Llop
Está todo conectado x.com/PabloIglesias/status/1980918877065560224
Os lo dije