Una decena de vecinos de Alcanar son los primeros desplazados climáticos de Cataluña

El Ayuntamiento y la Generalitat ya se han puesto en contacto para iniciar los trámites por el derribo de las casas en las que viven estos vecinos y las instituciones están convencidas de que no hay otra forma de hacer frente a los daños provocados por las barrancadas. [En catalán]

EsUnaPreguntaRetórica
Más bien son víctimas de una pésima planificación urbanística:

Si ens ho mirem en un mapa, es pot observar com es troben al mig del tram final del barranc del Llop
insulabarataria
#2 ¿Comprar una casa en el Carrer del Barranc? ¿Qué podría salir mal?
NPCMeneaMePersigue
sionistas, nazis, extrema derecha en contra del cambio climático y a su vez atacando a la que no puede pagar sus casas en escuadrones

Está todo conectado x.com/PabloIglesias/status/1980918877065560224

NPCMeneaMePersigue
no me da tiempo, alguien con karma 20 que lo haga
Jakeukalane
#0 corregí el titular
menéame