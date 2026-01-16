La decadencia de occidente manifestada en sus medios de comunicación

Hoy me entró la curiosidad de saber qué se decía por ahí de la Machado regalándole el Nobel de la Paz a Trump meneame.net/story/indignacion-noruega-decision-maria-corina-machado-en. Mi intención era saber qué pensaba el mundo sobre el ridículo internacional tamaño crucero. Y la verdad, me he quedado de piedra. Los medios no informan sobre el regalo, sino suavizan, que digo, tergiversan diciendo que Machado "presentó" a Trump el susodicho premio.

www.cbsnews.com/video/venezuelan-opposition-leader-mara-corina-machado

www.youtube.com/shorts/UgSpPWWi1mw

forbescentroamerica.com/2026/01/15/maria-corina-machado-dice-que-le-pr

Hasta The Guardian, que suele ser la biblia de los que están en la otra acera, usa el eufemismo de "presentar".

www.theguardian.com/world/2026/jan/15/maria-corina-machado-says-she-pr

Vamos, ¿en qué se está convirtiendo el mundo si los principales medios de comunicación alteran la realidad de tal manera que ya no te puedes informar viendo las noticias ni leyendo los periódicos? Hasta la BBC, que es la sacrosanta BBC, titula con "presenta" y luego, si te lees la noticia entera, sueltan que sí, que fue un regalo. Y fíjate en la jugada: en español ponen "presenta" entre comillas, como diciendo "esto es lo que ella dice que hizo". Muy fino.

www.bbc.com/news/articles/cx2w94wp4p1o

www.bbc.com/mundo/articles/c20z11ze4ydo

El único medio que realmente informa hasta ahora es Reuters:

www.reuters.com/world/americas/trump-meet-venezuelan-opposition-leader

La verdad, con el giro fascista que está tomando Occidente de la mano de Trump, los medios ya no están para informar, sino para sostener el ya derruido sistema.