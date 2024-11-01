Irán, la operación secreta que nadie ve ---- Texto completo en: https://www.lahaine.org/mundo.php/iran-la-operacio n-secreta-que-nadie-ve

Los próximos días, las próximas semanas decisivas van a determinar si la transición inevitable hacia un mundo multipolar soberano se hace de manera relativamente civilizada y pacífica, o si vamos a tener que pasar todos por una conflagración global antes de llegar exactamente al mismo resultado final. La elección histórica, en última instancia no está realmente en las manos de Trump, ni de Netanyahu, ni del gobierno iraní, ni de Putin, ni de Xi Jinping.
Pablo Iglesias decía lo siguiente:
"Los iraníes están interesados en que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierda porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no? Nosotros lo aprovechamos".
Pensadlo un momento por favor. Durante el que sea el evento del siglo, el evento de izquizas ojo, un evento feminista, ellos están convocando manifestaciones contra Israel enemigo de irán y ni una palabra de irán.
Estan usando la gente como peleles?
"Los centros de entrenamiento en Polonia, donde se preparó a los líderes estudiantiles, los campos de Georgia (EEUU) donde se entrenó en técnicas de guerra urbana, los laboratorios de narrativas en Estonia donde se fabricaron los mensajes para redes sociales."