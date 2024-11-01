Irán, la operación secreta que nadie ve ---- Texto completo en: https://www.lahaine.org/mundo.php/iran-la-operacio n-secreta-que-nadie-ve

Los próximos días, las próximas semanas decisivas van a determinar si la transición inevitable hacia un mundo multipolar soberano se hace de manera relativamente civilizada y pacífica, o si vamos a tener que pasar todos por una conflagración global antes de llegar exactamente al mismo resultado final. La elección histórica, en última instancia no está realmente en las manos de Trump, ni de Netanyahu, ni del gobierno iraní, ni de Putin, ni de Xi Jinping.