Irán, la operación secreta que nadie ve ---- Texto completo en: https://www.lahaine.org/mundo.php/iran-la-operacio n-secreta-que-nadie-ve

Los próximos días, las próximas semanas decisivas van a determinar si la transición inevitable hacia un mundo multipolar soberano se hace de manera relativamente civilizada y pacífica, o si vamos a tener que pasar todos por una conflagración global antes de llegar exactamente al mismo resultado final. La elección histórica, en última instancia no está realmente en las manos de Trump, ni de Netanyahu, ni del gobierno iraní, ni de Putin, ni de Xi Jinping.

Islamotransfeministe #1 Islamotransfeministe
Pablo Iglesias decía lo siguiente:

"Los iraníes están interesados en que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierda porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no? Nosotros lo aprovechamos".
Islamotransfeministe #2 Islamotransfeministe *
#1 Se que Pablo Iglesias e Irene motero al principio tenían buenas intenciones, de verdad querian amaestrar ese lobo y ser ellos los que se aprovecharán de irán y su discordia en occidente. Pero y si es irán el que se terminó aprovechándose de ellos.
Pensadlo un momento por favor. Durante el que sea el evento del siglo, el evento de izquizas ojo, un evento feminista, ellos están convocando manifestaciones contra Israel enemigo de irán y ni una palabra de irán.
Estan usando la gente como peleles?
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Que me pase el teléfono de su camello, esas setas son geniales:
"Los centros de entrenamiento en Polonia, donde se preparó a los líderes estudiantiles, los campos de Georgia (EEUU) donde se entrenó en técnicas de guerra urbana, los laboratorios de narrativas en Estonia donde se fabricaron los mensajes para redes sociales."
