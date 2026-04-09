edición general
7 meneos
15 clics
David contra Goliat en el Guadalhorce: la presión de dos ayuntamientos tumba un macroproyecto solar de 121 MW

David contra Goliat en el Guadalhorce: la presión de dos ayuntamientos tumba un macroproyecto solar de 121 MW

David gana a Goliat en el corazón del Valle del Guadalhorce. Los ayuntamientos de Álora y Casarabonela han logrado lo que parecía imposible: frenar un macroproyecto solar de 121 MW. La presión política y administrativa de los dos ayuntamientos ha terminado tumbando dos macroparques solares proyectados. La compañía explica que la inviabilidad de otros proyectos que compartían la infraestructura de evacuación conjunta, entre ellos PE Hinojosa y varias plantas fotovoltaicas como Murada, Panizo, Huegas, Marciaga, Posets y Faballones deja a Sun Capi

| etiquetas: sun capital , zalea , álora , casarabonela , fotovoltaica , guadalhorce
6 1 0 K 70 actualidad
3 comentarios
6 1 0 K 70 actualidad
#1 luckyy *
Con lo fácil que seria ocupar los poligonos y los tejados en las ciudades y dejar el campo enpaz!!!
0 K 10
#2 colemur
Me parece lo normal. Si un ayuntamiento no quiere parques eólicos en su término municipal, pues lo lógico es que no haya.
La pregunta sería por qué no lo quieren, si en principio casi todo son ventajas. Pero eso ya es otro tema.
0 K 7
Euripio #3 Euripio
#2 Si un ayuntamiento no quiere producir electricidad en su término municipal, lo lógico es cortarles el suministro eléctrico, ya que no lo consideran algo necesario, a menos que den algún motivo válido.
0 K 7

menéame