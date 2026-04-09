David contra Goliat en el Guadalhorce: la presión de dos ayuntamientos tumba un macroproyecto solar de 121 MW

David gana a Goliat en el corazón del Valle del Guadalhorce. Los ayuntamientos de Álora y Casarabonela han logrado lo que parecía imposible: frenar un macroproyecto solar de 121 MW. La presión política y administrativa de los dos ayuntamientos ha terminado tumbando dos macroparques solares proyectados. La compañía explica que la inviabilidad de otros proyectos que compartían la infraestructura de evacuación conjunta, entre ellos PE Hinojosa y varias plantas fotovoltaicas como Murada, Panizo, Huegas, Marciaga, Posets y Faballones deja a Sun Capi