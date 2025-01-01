edición general
Los datos que desmienten las acusaciones del PP: 109 millones de euros en extinción de incendios forestales y 56 medios aéreos

Frente al relato cargado de acusaciones por parte de los populares, los datos oficiales proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) configuran un escenario bien distinto en el que se da cuenta de un incremento de hasta el 29% del presupuesto destinado en 2025 a la extinción de incendios forestales, alcanzando los 109,3 millones de euros frente a los 84,4 millones de 2024.

Cehona
Todos los diputados y dirigentes del PP como Ana Belén Vázquez Blanco
(lo reconoció en TEM) sueltan sus bulos y no contestan cuando les desmientes con datos.
Esa es la estrategia.
Es como poner en el ABC, ELMUNDO y en OKDiarrio en sus portadas, un titular antisanchista. La gente pasa por un kiosko y solo lee titulares, no se paran a comprar el periódico y leer más detenidamente el articulado.

Mark_
#4 y aunque se parasen a leerlo, tampoco iba a servir de mucho salvo para reafirmar sus ideas.

Top_Banana
#12 De los delincuentes que no elaboran planes de prevención y reducen presupuestos no dices nada, porque son de tu partido, ya lo sé.

Top_Banana
#8 Si no entiendes la importancia de la prevención en los incendios, sean accidentes o provocados, no puedo hacer nada por tí.

Sandilo
#9 Si no entiendes que es miserable utilizar los actos de un delincuente pirómano para hacer campaña política y reírte de las víctimas por votar a otro partido que no es el tuyo para intentar colocar a los tuyos con las desgracias y sufrimiento de cientos de miles de personas no puedo hacer nada por ti.

laruladelnorte
Datos contra mentiras...y aún asi siguen soltando sus mierdas sabiendo que sus acólitos las tragarán.

yoma
La mentira se ha introducido en el ADN del PP y de sus aborregados votantes.

Mark_
#5 el PP nace de una mentira (un partido post-franquista que de pronto es democrático).

Top_Banana
#6 Prevenir es justo lo que hacía falta para evitar incendios y el PP no hizo en las comunidades que gobierna.

Lo mío es una descripción de lo que pensaré de los que vuelvan a votar PP.

"Serán fascistas, pero..."

Sandilo
#7 Igual es que aún no te has enterado de que los incendios han sido provocados y en lugares donde se sabía iban a propagarse rápido y ferozmente.

Pareces de esos que dice que si hubiese un militar armado cada 2 metros no habría robos.

io1976
Y a sus votantes les importa?!?!

Top_Banana
#1 Sus votantes, si les vuelven a votar, serán la misma escoria.

Sandilo
#2 ¿Lloro preventivo?.

Es curioso que a cada desastre natural que ocurre se dispara el coto a la derecha y la izquierda se hunde en la a absoluta miseria.

¿Casualidad? Igual es que la izquierda intenta aprovechar las desgracias par pillar poltrona y se les ve demasiado el plumero. Por ejemplo en Valencia los he visto pidiendo moción de censura para trincar poltrona pero no quitando barro.

Prioridades.


