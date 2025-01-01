Los datos que desmienten las acusaciones del PP: 109 millones de euros en extinción de incendios forestales y 56 medios aéreos

Frente al relato cargado de acusaciones por parte de los populares, los datos oficiales proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) configuran un escenario bien distinto en el que se da cuenta de un incremento de hasta el 29% del presupuesto destinado en 2025 a la extinción de incendios forestales, alcanzando los 109,3 millones de euros frente a los 84,4 millones de 2024.