Darwin, tenemos un problema: la evolución humana no es lo bastante rápida para seguir el ritmo del mundo moderno

La biología humana, forjada a lo largo de millones de años viviendo en entornos naturales, se encuentra en una situación compleja. Al menos, así los asegura un equipo de investigadores de las universidades de Zúrich y Loughborough, que han constatado que nuestro ritmo evolutivo resulta insuficiente para adaptarnos a la velocidad de transformación del mundo moderno e industrializado que nos rodea. Este desajuste, según el estudio publicado en la revista Biological Reviews, está causando una serie de problemas de salud y de índole social.