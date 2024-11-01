edición general
2 meneos
11 clics
Darwin, tenemos un problema: la evolución humana no es lo bastante rápida para seguir el ritmo del mundo moderno

Darwin, tenemos un problema: la evolución humana no es lo bastante rápida para seguir el ritmo del mundo moderno

La biología humana, forjada a lo largo de millones de años viviendo en entornos naturales, se encuentra en una situación compleja. Al menos, así los asegura un equipo de investigadores de las universidades de Zúrich y Loughborough, que han constatado que nuestro ritmo evolutivo resulta insuficiente para adaptarnos a la velocidad de transformación del mundo moderno e industrializado que nos rodea. Este desajuste, según el estudio publicado en la revista Biological Reviews, está causando una serie de problemas de salud y de índole social.

| etiquetas: evolucion , humanos , darwin
2 0 0 K 18 actualidad
9 comentarios
2 0 0 K 18 actualidad
Anfiarao #1 Anfiarao
error, es nuestro modelo de vida y nuestro "ritmo del mundo moderno" el que tiene un problema al no ir en linea con la evolución biológica
2 K 33
VicPadawan #2 VicPadawan
#1 Por eso dice ''la evolución humana no es lo bastante rápida''...:popcorn:
0 K 12
Anfiarao #3 Anfiarao *
#2 tal y como está escrito, se entiende (al menos yo) que la evolución humana se tendría que poner las pilas y actuar más deprisa para seguir el ritmo de nuestro estilo de vida, cuando es al contrario. A éso me refiero...
2 K 33
VicPadawan #4 VicPadawan
#3 tiene sentido lo que dices, sí. {0x1f603}
0 K 12
#7 Selection
#3 Está claro que está dicho así a propósito, porque evidentemente la "culpa" no es de la evolución humana biológica.

Culpables no hay, simplemente es lo que es.
0 K 6
WcPC #6 WcPC
#1 Venía a decir algo similar.
Hace poco sacaron una mierda parecida sobre las ciudades, que no nos "adaptábamos lo suficientemente rápido"...
Se ve que la "sociedad y las ciudades" que, se suponen, deben estar hechas para los seres humanos, ahora están hechas para las máquinas y los humanos nos tenemos que adaptar...
:palm: :palm: :palm: :palm:
1 K 21
Anfiarao #9 Anfiarao
#6 el problema viene de lejos, de la noción de que el ser humano es superior a la propia naturaleza y que tiene la capacidad de "dominarla" y "someterla" a base del uso de tecnología.
0 K 10
Torrezzno #8 Torrezzno
Evolución? Si hemos involucionado. Solo nos mantiene viva la tecnológia. Cuanto más avanzada es la sociedad menos evolucionados estamos. El ideal griego de mente y cuerpo sano al cárajo. Millones de seres humanos obesos e iletrados.
0 K 20
#5 Sacapuntas *
El planeta Tierra tampoco se adapta a nuestro modo de vida. Es un fastidio que nos extingamos, pero así es la evolución.
0 K 10

menéame