Darwin, tenemos un problema: la evolución humana no es lo bastante rápida para seguir el ritmo del mundo moderno

La biología humana, forjada a lo largo de millones de años viviendo en entornos naturales, se encuentra en una situación compleja. Al menos, así los asegura un equipo de investigadores de las universidades de Zúrich y Loughborough, que han constatado que nuestro ritmo evolutivo resulta insuficiente para adaptarnos a la velocidad de transformación del mundo moderno e industrializado que nos rodea. Este desajuste, según el estudio publicado en la revista Biological Reviews, está causando una serie de problemas de salud y de índole social.
| etiquetas: evolucion , humanos , darwin
Culpables no hay, simplemente es lo que es.
Hace poco sacaron una mierda parecida sobre las ciudades, que no nos "adaptábamos lo suficientemente rápido"...
Se ve que la "sociedad y las ciudades" que, se suponen, deben estar hechas para los seres humanos, ahora están hechas para las máquinas y los humanos nos tenemos que adaptar...