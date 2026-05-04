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Dana: Pradas pidió modificar el Es-Alert, según Emergencias

Dana: Pradas pidió modificar el Es-Alert, según Emergencias

El subdirector de Emergencias declara que Salomé Pradas pidió suavizar el mensaje de Es-Alert durante la dana por dudas sobre las restricciones de movilidad.

| etiquetas: subdirector , emergencias , petición , paradas , cambio , es-alert
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1 comentarios
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#1 CuiProdestHocBellum
Al final el marrón se lo va a comer la idiota esta. Acabará en la cárcel por proteger a su jefe. Mientras, Mazón a carcajada limpia, viendo cómo en las próximas elecciones el PP vuelve a ganar las elecciones en Valencia. Tenemos lo que merecemos. Qué país...
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