Dana: Pradas dio indicaciones reflejadas luego en el Es-Alert

Dana: Pradas dio indicaciones reflejadas luego en el Es-Alert  

La exconsellera valenciana Salomé Pradas, responsable de Emergencias el día de la dana, dio indicaciones sobre la redacción del mensaje de alerta a los móviles Es-Alert, a pesar de que en sede judicial había declarado que los responsables de elaborar este mensaje y de la activación del sistema eran los técnicos. Así se desprende de una grabación de las horas críticas de la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) a la que ha accedido RTVE. El vídeo corresponde a las 19:00, cuando la situación ya era grave y el barranco...

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Esta peña no puede ser tan tonta como para mentir de esta forma tan descarada. Sin duda están convencidos de que se irán de rositas, saben que son impunes y pueden hacer o declarar lo que les salga de las narices.
ElRespeto #3 ElRespeto
Esto es gravísimo. ¿Por qué no está en portada de todos los periódicos ahora mismo?
#2 Madmaxi
Esta en china ya colgaria al sol... despues de descolgar a su jefe.
