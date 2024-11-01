edición general
La dana se ceba con Pilar de la Horadada durante la madrugada: 72 personas evacuadas

El tunel de la AP-7 permanece cerrado en el municipio por inundación y las carreteras del municipio están cortadas por el barro

| etiquetas: dana , alicante , evacuacion , cambio climatico
