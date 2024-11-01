edición general
10 meneos
22 clics
El curioso comportamiento de algunas aves que usan plantas frescas y aromáticas en sus nidos

El curioso comportamiento de algunas aves que usan plantas frescas y aromáticas en sus nidos

Lo verdaderamente llamativo de estas plantas es su perfil químico. Se ha comprobado que muchas de las especies seleccionadas son aromáticas, es decir, que emiten cantidades significativas de compuestos volátiles al entorno. Son estos compuestos terpenoides, como el limoneno o sabineno, los que han llamado la atención de los científicos por sus propiedades antimicrobianas e insecticidas.

| etiquetas: comportamiento , aves , plantas , nidos
9 1 0 K 109 MenteAnimal
2 comentarios
9 1 0 K 109 MenteAnimal
Olepoint #2 Olepoint *
A mi, lo que me da pena, es que últimamente los nidos de las oropéndolas de la zona están haciéndolos con los sacos de tela plástica que los ganaderos locales dejan tirados por mitad del monte público, cuando empiezan a descomponerse en miles de millones de trocitos, estas aves cogen los trozos grandes y los usan para hacer sus nidos que son como bolas colgadas de las ramas.

En el sur, he visto a los milanos recoger las toallitas que dejan después de cagar y mear en el campo y llevarlas por decenas para construir sus nidos.  media
0 K 8
Skiner #1 Skiner
Las aves no son ajenas a tener un buen perfume natural :troll:
0 K 7

menéame