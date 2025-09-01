(Cumbre OCS Tianjin) Xi propone Iniciativa para Gobernanza Global en mayor cumbre de OCS

El presidente chino, propuso hoy lunes la Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG), haciendo un llamado a todos los países a trabajar conjuntamente para crear un sistema de gobernanza global más justo y equitativo. Todos los países, independientemente de su tamaño, fuerza y riqueza, son participantes, decisores y beneficiarios por igual en la gobernanza global."No debe haber doble rasero y las 'reglas de la casa' de un puñado de países no deben imponerse sobre otros". Afirmó que la OCS debe dar un paso adelante para desempeñar un papel líder