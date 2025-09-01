edición general
(Cumbre OCS Tianjin) Xi propone Iniciativa para Gobernanza Global en mayor cumbre de OCS

(Cumbre OCS Tianjin) Xi propone Iniciativa para Gobernanza Global en mayor cumbre de OCS

El presidente chino, propuso hoy lunes la Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG), haciendo un llamado a todos los países a trabajar conjuntamente para crear un sistema de gobernanza global más justo y equitativo. Todos los países, independientemente de su tamaño, fuerza y riqueza, son participantes, decisores y beneficiarios por igual en la gobernanza global."No debe haber doble rasero y las 'reglas de la casa' de un puñado de países no deben imponerse sobre otros". Afirmó que la OCS debe dar un paso adelante para desempeñar un papel líder

etiquetas: mundo multipolar , liderazgo china ocs
7 comentarios
#6 Feliberto
Mas inútil que la ONU no va a ser, tiene mi voto.
2 K 40
#2 tierramar
La Asamblea Nacional (Congreso) nicaragüense respaldó hoy martes la Declaración de Adhesión de Nicaragua a la Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG), presentada por China. www.spanish.xinhuanet.com/20250903/b7f985702d3a4bd8a059f7d7ce4cbcfa/c.
0 K 16
#4 tierramar *
Y como cierto país no entiende más que el lenguaje de la fuerza, esta declaración viene seguida de un impresionante desfile militar de China, que tuvo como invitados centrales a los presidentes de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong-un. spanish.news.cn/20250903/edbad9573d684590ac69d9df6beb45df/c.html
0 K 16
#1 mente_en_desarrollo
No hombre... Mucho mejor ser vasallos del dictadorucho de turno de los youesei, donde va a parar.
0 K 12
#3 The_real_deal
Ufff esto a usa le viene muy mal. Que tal que a un pais que no se alinea con sus politicas de libre mercado el que tengo aqui colgado le va bien. Que clase de ejemplo seria ese?
0 K 12
#7 pirat
Yo a este tío le tengo pánico despues de ver la frialdad sádica y falta de empatía con la que defenestró a su antecesor, ahora, comparado con la torpeza anaranjada y la pusilanimidad europeda da mas confianza y su trayectoria, mas que sus palabras, le respalda.
0 K 7

