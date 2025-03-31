edición general
7 meneos
17 clics
Cuba: el pueblo se prepara para la defensa de la patria socialista

Cuba: el pueblo se prepara para la defensa de la patria socialista

La historia de #Cuba ha sido de lucha por su soberanía y ello se garantiza con la adecuada preparación del pueblo y los componentes armados. Así se corroboró durante el #DíaNacionalDeLaDefensa en las provincias de Villa Clara, Camagüey, Artemisa y Pinar del Río.

| etiquetas: cuba
6 1 0 K 90 ocio
7 comentarios
6 1 0 K 90 ocio
#1 Daniel2000
Igual que en Venezuela, igual ...
2 K 34
#4 soberao
#1 Nadie se cree que EE.UU venga a Cuba a "traer la democracia"... Montará Trump su ribera de hoteles con su SPA de putas en Cuba como quiere hacer en Gaza y mandará a los cubanos a las cárceles de Ecuador para que hagan ellos el trabajo sucio de gasearlos en hornos como en los campos de exterminios nazis.
0 K 13
Javi_Pina #5 Javi_Pina
#4 No lo hará porque no hay ni gota de petróleo
0 K 12
#6 Daniel2000
#4 "para que hagan ellos el trabajo sucio de gasearlos en hornos como en los campos de exterminios nazi"

Como se os va la pinza ...
0 K 14
#7 soberao
#6 Me refería a El Salvador:
- El infierno penitenciario de El Salvador que Bukele ofrece ahora a Trump: "Quiere que la gente se muera en la cárcel"
www.rtve.es/noticias/20250331/infierno-penitenciario-salvador-bukele-q
- EEUU acordó pagar 4,76 millones a El Salvador por migrantes.
Un acuerdo, hasta ahora secreto, revela que el Gobierno de Trump pagó a El Salvador para que migrantes fueran alojados en la prisión CECOT.
www.dw.com/es/eeuu-acordó-pagar-476-millones-de-dólares-a-el-salvado
0 K 13
Feindesland #3 Feindesland
Es decir: que van a derrocar a su gobierno. Bien. Lo celebro.
3 K 32
#2 endy
Propaganda
0 K 8

menéame