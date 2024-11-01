Cuatro millones de muertos: el legado real de las 'guerras contra el terror' que ahora amenazan a Venezuela Un informe revela la cifra real de muertos por las guerras de Estados Unidos después del 11 de septiembre por Estados Unidos. El estudio hace una estimación aproximada aplicando la proporción promedio de la Declaración de Ginebra; que dice que por cada muerte directa hay cuatro indirectas. Hay un hilo de tragedias anónimas que unen todos estos acontecimientos.