edición general
16 meneos
17 clics

Cuatro millones de muertos: el legado real de las 'guerras contra el terror' que ahora amenazan a Venezuela

Cuatro millones de muertos: el legado real de las 'guerras contra el terror' que ahora amenazan a Venezuela Un informe revela la cifra real de muertos por las guerras de Estados Unidos después del 11 de septiembre por Estados Unidos. El estudio hace una estimación aproximada aplicando la proporción promedio de la Declaración de Ginebra; que dice que por cada muerte directa hay cuatro indirectas. Hay un hilo de tragedias anónimas que unen todos estos acontecimientos.

| etiquetas: millones , muertos , terror , eeuu , imperialismo , guerras
13 3 3 K 139 actualidad
7 comentarios
13 3 3 K 139 actualidad
#2 Dav3n *
NAFIS, que no se os olvide para la próxima vez que lamáis las botas del enésimo Biden marca blanca (o llámese X) en sus cruzadas por la paz y la libertad:

Para Savell; “en todas las zonas de guerra, la infraestructura sanitaria ha quedado paralizada. Después de la retirada estadounidense de Afganistán, se detuvo abruptamente toda la financiación extranjera para la atención sanitaria
3 K 35
#4 Dav3n
@admin el señor @_pozz vota bulo un artículo que contiene enlace a un estudio universitario supuestamente riguroso...

Otro usuario vota "sensacionalista" sin haberse leído ni el artículo ni el estudio, no le ha dado tiempo.

Otro vota spam al que diría es mi primer envío de Diario Red (y en cualquier caso hace la tira que no envío nada, así que no hay por donde cogerlo)

Y feliz día de reyes xD  media
1 K 25
#5 Nusku *
#4 ¿Qué cabe esperar de alguien que despachaba como bulo o sensacionalismo, sin el menor rubor, todas las noticias sobre la masacre de niños en Gaza?"
1 K 26
#6 Dav3n
#5 De él nada, cabría esperar que los @admin hicieran su trabajo, eso sí :foreveralone:
0 K 10
#1 ldoes
Y la cocaína sin variar de precio en decenas y decenas de años.
0 K 9
#3 sliana
#1 curioso. Igual hay que ilegalizar la gasolina
0 K 7
SeñorMarron #7 SeñorMarron
Tranquilos, algo inventarán para encasquetárselos a los comunistas
0 K 8

menéame