Cuatro estados de EE. UU. denuncian "desinformación peligrosa" del gobierno sobre vacunas

California, junto con otros tres estados, ha denunciado que "la desinformación peligrosa" que propaga el gobierno de Donald Trump sobre un supuesto vínculo entre las vacunas y el autismo "amenaza la seguridad sanitaria" de Estados Unidos. Para su segundo mandato, Trump nombró como secretario de Salud a Robert Kennedy Jr., conocido antivacunas y conspiranoico. Entre las ideas que apoya están que el covid-19 fue diseñado para que no afectase a "los judíos asquenazíes y a los chinos" y que el sida no es causado por el VIH. Estos cuatro estados, gobernados por demócratas, que formaron en septiembre una "alianza sanitaria", dijeron estar "profundamente preocupados" por la deriva de los CDC y aconsejan que se siga el plan de vacunación de los niños.

3 comentarios
  calde #1
    Qué se extingan lo antes posible. El mundo será un lugar mejor.
    1
  azathothruna #2
    Crei que rezar era la mejor medicina en gringolandia :troll:
    0
  #3 Cincocuatrotres
    Estaría bien que debatirian en público y que comentasen abiertamente, así nos informaríamos mejor
    0

