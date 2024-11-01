Cuatro de los cinco parques eólicos marinos impugnan la orden de suspensión de obras de la administración Trump [Ing]

Se estima que la orden de suspensión de obras de diciembre está costando a los proyectos entre 1 y 5 millones de dólares al día. Dominion Energy Virginia y su proyecto eólico marino Coastal Virginia Offshore Wind, de 2,6 GW, presentaron una denuncia contra la administración el 23 de diciembre, alegando que la pausa le está costando a la empresa más de 5 millones de dólares al día y señalando que Dominion ya ha gastado 8900 millones de dólares en el desarrollo de CVOW hasta la fecha, cuyo coste han asumido sus clientes.