Cuatro CC.AA. impulsan el récord histórico de autónomos mientras el pequeño comercio sigue perdiendo peso

España cerró 2025 con un nuevo récord histórico de afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). A lo largo del año se sumaron 39.002 trabajadores por cuenta propia, lo que supone un crecimiento del 1,2% y eleva el total nacional hasta los 3.425.767 autónomos. Sin embargo, tras el dato agregado se esconde una realidad desigual: el crecimiento se concentra en apenas cuatro comunidades autónomas, mientras sectores tradicionales como el comercio continúan perdiendo peso de forma sostenida.
Mira que hay avisos en Youtube diciendo que la vida de autónomo es durísima. Que el gobierno te roba, que los trabajadores por cuenta ajena viven fenomenal y tienen demasiados derechos, que los funcionarios viven aún mejor, que de autónomo no hua forma de hacerse rico porque no encuentras trabajadores que quieran echarle ganas en tus empresas ....
Y ¿Sigue subiendo el número de autónomos? A ver si es que no es tan mal negocio montar negocios.