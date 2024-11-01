Cuatro CC.AA. impulsan el récord histórico de autónomos mientras el pequeño comercio sigue perdiendo peso

España cerró 2025 con un nuevo récord histórico de afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). A lo largo del año se sumaron 39.002 trabajadores por cuenta propia, lo que supone un crecimiento del 1,2% y eleva el total nacional hasta los 3.425.767 autónomos. Sin embargo, tras el dato agregado se esconde una realidad desigual: el crecimiento se concentra en apenas cuatro comunidades autónomas, mientras sectores tradicionales como el comercio continúan perdiendo peso de forma sostenida.