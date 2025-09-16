edición general
Cuatro arrestados por proyectar imágenes de Trump y Epstein en el Castillo de Windsor de Gran Bretaña [ENG]

Cuatro personas fueron detenidas el martes tras proyectar imágenes de Donald Trump junto al delincuente sexual Jeffrey Epstein en el castillo real de Windsor, donde el presidente estadounidense será recibido por el rey Carlos durante su visita de Estado a Gran Bretaña. Trump llegó a Gran Bretaña a última hora del martes para una segunda visita de Estado sin precedentes, y será recibido por Carlos el miércoles para una jornada de pompa en el castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros al oeste de Londres.

cocolisto #3 cocolisto
El terrorismo está cambiando de manos.Ahora lo práctican los estados.En realidad siempre ha sido así pero más por lo bajini.¿En serio detener por proyectar imágenes?.
Cehona #1 Cehona
Es que la libertad de culto en Reino Unido, solo es para el Manchester United, Manchester City, Liverpool y Tottenham.
Castigadordepagascalers #2 Castigadordepagascalers
Bravísimos. Sin duda tienen más huevos que los soplapollas derecharras que fueron a torre pacheco a pegar inmigrantes o los que pululan por aquí lamiendo el escroto a los genocidas, vendepatrias y aplastapobres en general.

#5 laruladelnorte
será recibido por Carlos el miércoles para una jornada de pompa en el castillo de Windsor

Pero queda feo que les recuerden que es un delincuente... ¬¬
#4 veratus_62d669b4227f8
Estos tambien seran terroristas no?. Democracias podridas y disfuncionales dando clases de moral al resto del planeta.
