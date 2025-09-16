Cuatro arrestados por proyectar imágenes de Trump y Epstein en el Castillo de Windsor de Gran Bretaña [ENG]

Cuatro personas fueron detenidas el martes tras proyectar imágenes de Donald Trump junto al delincuente sexual Jeffrey Epstein en el castillo real de Windsor, donde el presidente estadounidense será recibido por el rey Carlos durante su visita de Estado a Gran Bretaña. Trump llegó a Gran Bretaña a última hora del martes para una segunda visita de Estado sin precedentes, y será recibido por Carlos el miércoles para una jornada de pompa en el castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros al oeste de Londres.