Cuatrecasas, Gómez Acebo y FTI negocian el rescate de la suiza SmartEnergy en España

SmartEnergy trabaja a marchas forzadas para evitar el colapso de Prodiel, la empresa sevillana de energías renovables comprada hace poco más de dos años. Según aseguran fuentes próximas a las negociaciones, la multinacional helvética y los acreedores han contratado los servicios de Cuatrecasas, Gómez-Acebo & Pombo y FTI Consulting para negociar una reestructuración, que incluirá una ampliación de capital y una quita significativa de la deuda.
| etiquetas: smartenergy , prodiel , renovables , fotovoltaica