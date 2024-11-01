¿Cuánto vale una UCI para una madre de clase obrera?

El día que mi madre entró en la UCI supe que ya no saldría.Le han suministrado decenas de medicamentos.Le han hecho radiografías para comprobar que los catéteres estaban bien colocados, ecografías para ver el líquido almacenado, punciones para quitarle líquido de los pulmones, electrocardiogramas .Nunca voy a olvidar a Erine, tan luminosa que sin conocer de nada a mi madre la trató como si fuese la suya. Eso no tiene precio ni aunque pudiéramos pagarlo. Pero es que tampoco podríamos pagarlo. Ni yo ni ninguna de las familias que estábamos
