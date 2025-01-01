¿Cuánto calor puede soportar el cuerpo humano? Conozcamos el concepto de temperatura de bulbo humedo

1. Los 37 °C temperatura interna ideal. 2. El límite peligroso: 40 °C internos. 3. La temperatura humeda es la más baja a la que el aire puede enfriarse mediante la evaporación de agua, a presión constante. 4. El umbral crítico de 35 °C de temperatura húmeda. Problemas fisiológicos a 31.5ºC de temperatura húmeda. 5. La sudoración, esa actividad fisiológica tan imprescindible como respirar o beber. La homeostasis. 6. Qué pasa cuando deja de ser eficaz el sudor. Golpe de calor y fallo multiorgánico. 7. La importancia de las noches frescas.
| etiquetas: fisiología , meteorología , climatología , ciencia , conocimiento