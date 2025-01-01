edición general
¿Cuánto calor puede soportar el cuerpo humano? Conozcamos el concepto de temperatura de bulbo humedo

1. Los 37 °C temperatura interna ideal. 2. El límite peligroso: 40 °C internos. 3. La temperatura humeda es la más baja a la que el aire puede enfriarse mediante la evaporación de agua, a presión constante. 4. El umbral crítico de 35 °C de temperatura húmeda. Problemas fisiológicos a 31.5ºC de temperatura húmeda. 5. La sudoración, esa actividad fisiológica tan imprescindible como respirar o beber. La homeostasis. 6. Qué pasa cuando deja de ser eficaz el sudor. Golpe de calor y fallo multiorgánico. 7. La importancia de las noches frescas.

El cuerpo humano debe generar calor continuamente (≈ 1 W kg⁻¹ en reposo) porque su metabolismo es inherente al estado vivo (la vida es un proceso químico fuera del equilibrio), agrabado esto porque evolucionó durante una glaciación (piel más gruesa, vasoconstricción periférica, tasa metabólica basal relativamente alta y, sobre todo, tejido adiposo pardo para termogénesis inducida por frío). La termogénesis obligatoria (ATP-sintasa, transporte iónico, síntesis de macromoléculas) no puede…   » ver todo el comentario
