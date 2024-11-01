edición general
Cuando el PP se enfrentó a Israel y Rajoy embargó la venta de armas a Netanyahu

En 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy anunció un embargo temporal por los bombardeos que Israel había llevado a cabo en Gaza y habían provocado el asesinato de más de 2.000 personas.

3 comentarios
Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
Resumiendo, la cabra tira para el monte y por eso el PP recupera su posición normal en la extrema derecha nacionalista madrileña.
Asimismov #2 Asimismov
#1 ¡Qué bueno eres!
En este caso no se trata si la cabra tira al monte, sino si el gorrino se revuelca en su pocilga.
#3 Shibuya
Que digan que lo hicieron por culpa de ZP y listo. Con la subida del IVA les “funciona”.
