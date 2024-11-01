·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12100
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
5002
clics
Nunca Ayuso había provocado un estallido semejante de Javier Ruiz en TVE, por un calibre no visto hasta ahora
4461
clics
1921: la guerra que jodió España y de la que apenas se habla
2877
clics
VÍDEO | Rosa Villacastín carga contra Ayuso en TVE: "Siento una vergüenza infinita... es una ignorante"
4425
clics
Portada de Conan el Bárbaro de Frank Frazetta se vende por 13,5 millones de dólares [ENG]
más votadas
893
Israel pagó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el hambre en Gaza
523
El ministro de Finanzas de Israel asegura que están negociando con Estados Unidos la división de Gaza: "Una vez destruida, veamos cómo repartirla"
463
À Punt rechaza la entrega voluntaria de las imágenes del Cecopi a la jueza de la dana
607
El Gobierno de Ayuso prohíbe las banderas palestinas y el apoyo a Gaza en los colegios madrileños
393
Ataque israelí contra vehículo que transportaba palestinos desplazados [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
27
meneos
27
clics
Cuando el PP se enfrentó a Israel y Rajoy embargó la venta de armas a Netanyahu
En 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy anunció un embargo temporal por los bombardeos que Israel había llevado a cabo en Gaza y habían provocado el asesinato de más de 2.000 personas.
|
etiquetas
:
rajoy
,
pp
,
embargo
,
israel
,
armas
22
5
0
K
185
politica
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
22
5
0
K
185
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Sergio_ftv
Resumiendo, la cabra tira para el monte y por eso el PP recupera su posición normal en la extrema derecha nacionalista madrileña.
1
K
23
#2
Asimismov
#1
¡Qué bueno eres!
En este caso no se trata si la cabra tira al monte, sino si el gorrino se revuelca en su pocilga.
0
K
12
#3
Shibuya
Que digan que lo hicieron por culpa de ZP y listo. Con la subida del IVA les “funciona”.
1
K
15
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En este caso no se trata si la cabra tira al monte, sino si el gorrino se revuelca en su pocilga.