Cuando la juventud soviética pirateaba música rock occidental en radiografías desechadas: escuche muestras de audio originales [Eng]  

Stilyagi (una subcultura de posguerra que copió su estilo de las películas de Hollywood y el jazz y rock and roll estadounidenses) producía y distribuía música de contrabando en la Unión Soviética. Pero, como nos informa un artículo de NPR , “antes de la disponibilidad de la grabadora de cinta y durante la década de 1950, cuando el vinilo escaseaba, ingeniosos rusos comenzaron a grabar jazz, boogie woogie y rock 'n' roll piratas y prohibidos en películas de rayos X expuestas, rescatadas de contenedores de basura y archivos de hospitales"