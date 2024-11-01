edición general
Cuando Israel e Irán eran aliados y no enemigos: un capítulo desconocido del siglo XX

Aunque hoy son enemigos declarados, Israel e Irán mantuvieron durante décadas una relación de cooperación política, militar y energética que marcó un capítulo clave -y poco conocido- del siglo XX...

| etiquetas: historia , irán , israel
tul #4 tul
cosas del traidor del sha
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Así, durante el par de décadas siguientes (1950-1960), el intercambio económico y militar entre Irán e Israel creció de manera significativa, aunque se mantuvo en un nivel discreto para evitar tensiones con el mundo árabe. Colaboraban en todo tipo de asuntos: tanto a nivel energético, ya que Irán exportaba petróleo a Israel a través de acuerdos bilaterales, de lo que se beneficiaban ambas partes y también cooperaban en inteligencia y defensa.

Los servicios secretos de ambos Estados (el

YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
se odia siempre más a un exaliado que a un enemigo de toda la vida
#3 sliana
todavia van a salir las fotos de juancar con sadam, de cuando eran besties
