Cuando Israel e Irán eran aliados y no enemigos: un capítulo desconocido del siglo XX
Aunque hoy son enemigos declarados, Israel e Irán mantuvieron durante décadas una relación de cooperación política, militar y energética que marcó un capítulo clave -y poco conocido- del siglo XX...
etiquetas
historia
irán
israel
cultura
#4
tul
cosas del traidor del sha
0
K
13
#1
YSiguesLeyendo
... Así, durante el par de décadas siguientes (1950-1960), el intercambio económico y militar entre Irán e Israel creció de manera significativa, aunque se mantuvo en un nivel discreto para evitar tensiones con el mundo árabe. Colaboraban en todo tipo de asuntos: tanto a nivel energético, ya que Irán exportaba petróleo a Israel a través de acuerdos bilaterales, de lo que se beneficiaban ambas partes y también cooperaban en inteligencia y defensa.
Los servicios secretos de ambos Estados (el
…
» ver todo el comentario
0
K
10
#2
YSiguesLeyendo
se odia siempre más a un exaliado que a un enemigo de toda la vida
0
K
10
#3
sliana
todavia van a salir las fotos de juancar con sadam, de cuando eran besties
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
