Cuando Franco quiso desecar parte de la ría de Ferrol para construir un aeropuerto

Una visita de Franco a Ferrol en 1948 fue el inicio de todo. Seguramente que en el trayecto hasta el fondo de la ría para cruzarla sobre la desembocadura del río Grande de Xubia se le ocurrió que de haber un puente que la cruzase a la altura de Fene ya habría llegado a su destino. Pero no era suficiente. Los delirios megalomaníacos del dictador pusieron en marcha un plan para cerrar la ría entre Perlío y el Montón, desecar terrenos cerrados al mar y usar esas más de 350 hectáreas para construir una zona industrial culminada con un aeropuerto.

Gry #2 Gry
¿Esto fue antes o después del proyecto de A Lanzada? blog.galiciamaxica.eu/el-gran-aeropuerto-transoceanico-de-a-lanzada/
0 K 15
#1 Katos
Nada, no tenemos remedio es imposible mirar para adelante... Un gobierno corrupto está gobernando a dia de hoy, robando dinero de todos para seguor en el poder con otros personajes odiadores del propio país como Junts Y Bildu...

¿Y que decís que hizo el facha dictador?.

Eso seguro que incrementa los nacimientoa del país, o la economía...
¿Y que decís que hizo el facha dictador?.

Eso seguro que incrementa los nacimientoa del país, o la economía...
11 K -49
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Un blog de temática naval publica un artículo sobre un proyecto de Franco para "ocultar que un gobierno corrupto está gobernando a dia de hoy, robando dinero de todos para seguor en el poder con otros personajes odiadores del propio país como Junts Y Bildu".

Hay que joderse.

Hay que joderse.
10 K 131
#5 Hombre_de_Estado *
#3 Jajaja. Hay que joderse, sí. Yo lo mandé por la curiosidad histórica que supone ver a Franco planeando eliminar el agua, en vez de embalsarla :-D
3 K 61
sotillo #7 sotillo
#3 Es que lo del pp de Galicia tiene tela y tradición
0 K 12
#4 Leon_Bocanegra *
#1 los sábados tb dan bocata de chopped? Pondrán una tapa o algo antes ,no?

El caso es que cada vez que veo una sesión parlamentaria el partido que menos odio vierte es Bildu. Pero uy que viene la ETA huyamos!!
0 K 11
#8 cunaxa
#1 No sé cuál es tu país. En España no está gobernando ningún gobierno corrupto.
0 K 6
#9 Leovigildo
#1 ¿De qué corrupción hablas?
0 K 7

