Cuando Franco quiso desecar parte de la ría de Ferrol para construir un aeropuerto

Una visita de Franco a Ferrol en 1948 fue el inicio de todo. Seguramente que en el trayecto hasta el fondo de la ría para cruzarla sobre la desembocadura del río Grande de Xubia se le ocurrió que de haber un puente que la cruzase a la altura de Fene ya habría llegado a su destino. Pero no era suficiente. Los delirios megalomaníacos del dictador pusieron en marcha un plan para cerrar la ría entre Perlío y el Montón, desecar terrenos cerrados al mar y usar esas más de 350 hectáreas para construir una zona industrial culminada con un aeropuerto.