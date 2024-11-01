Cuando entrar es fácil, pero salir imposible: la asimetría regulatoria que frena la inversión digital en Europa

Un examen de la brecha entre las altas necesidades de inversión del sector de telecomunicaciones europeo y su limitada capacidad de financiación en un entorno de fuerte competencia en precios. Esta brecha se debe en gran medida a una asimetría regulatoria: se facilita la entrada al mercado, pero se dificulta la salida mediante consolidación. La política de competencia ha priorizado reducir barreras de entrada sin crear mecanismos eficientes de salida en sectores intensivos en capital.