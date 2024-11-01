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Cuando el dinero pierde valor: éxodo de las cuentas corrientes a las remuneradas

Cuando el dinero pierde valor: éxodo de las cuentas corrientes a las remuneradas

La popularidad de los productos que ofrecen rentabilidad se debe a la inflación, la educación financiera y a las herramientas digitales.

| etiquetas: economía , dinero , bancos , inflación
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