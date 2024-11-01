edición general
Cuando los crucigramas eran eran un problema como hoy son las redes sociales

Los crucigramas eran un problema para la productividad empresarial, deportiva y hacían que la gente hablara menos...La gente se enganchó a los pasatiempos, a resolverlos en cadena gracias a que ahora tenían páginas y páginas repletas de ellos. Los medios de comunicación, y hasta los médicos, hablaban de adicción. En las universidades se estudiaba el fenómeno y se decía que afectaba a la forma de pensar. Las empresas se quejaban abiertamente de que aquella maldita afición estaba afectando a la productividad-

uyquefrio #2 uyquefrio
Al ser humano siempre le ha llamado más el vicio que pringar. :roll:
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Eran dos veces
