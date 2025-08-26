La cruda realidad de la playa accesible de El Campello

A menudo se habla de «perspectiva de género» cuando, en la aplicación de las leyes, se utiliza una regla hermenéutica interpretativa que permite depurar los sesgos de género que todos tenemos y se busca una mayor igualdad allí donde la biología lastra las oportunidades de las personas. Sin embargo, no se habla de «perspectiva de discapacidad»
| etiquetas: playa , discapacidad , alicante
A ver, puede que no se hagan las cosas bien, puede que esa playa sea una mierda para los discapacitados (o el nuevo nombre que se le ocurra a algún gilipollas en esta semana para no ¿ofender?) pero la adaptación de la sociedad a la discapacidad lleva MUUUCHOS años entre nosotros, semáforos que suenan, rampas para sillas de ruedas, rebaje de aceras, extintores a la altura de una silla de ruedas, información en brailie y un larguísimo etcétera, de hecho, la perspectiva de género* en urbanismo pretendía de beber de los éxitos de esta vieja perspectiva.
* Puede sonar a chorrada inmensa, pero sorprendentemente no lo es.
El resto de la noticia es lo esperable y denunciable, que a los políticos se les llena la boca con que son muy inclusivos con los discapacitados pero luego la realidad es otra muy distinta.