La cruda realidad de la playa accesible de El Campello

A menudo se habla de «perspectiva de género» cuando, en la aplicación de las leyes, se utiliza una regla hermenéutica interpretativa que permite depurar los sesgos de género que todos tenemos y se busca una mayor igualdad allí donde la biología lastra las oportunidades de las personas. Sin embargo, no se habla de «perspectiva de discapacidad»

arturios
¿¿¿Que no se no se habla de «perspectiva de discapacidad»??? :palm:

A ver, puede que no se hagan las cosas bien, puede que esa playa sea una mierda para los discapacitados (o el nuevo nombre que se le ocurra a algún gilipollas en esta semana para no ¿ofender?) pero la adaptación de la sociedad a la discapacidad lleva MUUUCHOS años entre nosotros, semáforos que suenan, rampas para sillas de ruedas, rebaje de aceras, extintores a la altura de una silla de ruedas, información en brailie y un larguísimo etcétera, de hecho, la perspectiva de género* en urbanismo pretendía de beber de los éxitos de esta vieja perspectiva.

* Puede sonar a chorrada inmensa, pero sorprendentemente no lo es.
Grandpiano
#1 ¿Eres capaz de leerte el párrafo entero? Solo hay que entrar en la noticia haciendo clic en el titular :palm:
arturios
#2 A ver, mi crítica iba dirigida a una frase concreta de la noticia, no a la noticia en si, concretamente a la de que no se habla de «perspectiva de discapacidad» que justo pongo al principio de mi comentario.

El resto de la noticia es lo esperable y denunciable, que a los políticos se les llena la boca con que son muy inclusivos con los discapacitados pero luego la realidad es otra muy distinta.
Grandpiano
#3 Sí, iba dirigida a una frase recortada en la entradilla, que si lees entera tu comentario deja de tener sentido. La autora no dice nada de que no se aplique "perspectiva de discapacidad" como quieres hacer ver, sino simplemente que no se utiliza esa expresión. Y así es.
