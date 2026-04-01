edición general
16 meneos
41 clics
Las cruces del IRPF y del Aneto en un Estado llamado aconfesional

Las cruces del IRPF y del Aneto en un Estado llamado aconfesional

El caudal de dinero y recursos que recibe la Iglesia Católica por parte del Estado es muy grande. Entre financiación pública directa, beneficios fiscales, exenciones y subvenciones, se llevan unos 18.000 millones de euros al año.

| etiquetas: iglesia , irpf , aneto , aconfesionalidad estado
12 4 0 K 183 laicismo
2 comentarios
12 4 0 K 183 laicismo
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
En referencia al Puente o Paso de Mahoma, al inicio de la película Sirāt se lee:
"Existe un puente llamado Sirāt que une infierno y paraíso. Se advierte al que lo cruza que su paso es más estrecho que una hebra de cabello, más afilado que una espada."
0 K 10
taSanás #1 taSanás *
Programa del PSOE del 10-N-2019

Denunciaremos los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 que dan continuidad al Concordato de 1953, en cumplimiento del precepto
constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa, e impulsaremos un nuevo acuerdo bilateral entre ambos Estados, basado en el principio de laicidad, para mantener unas relaciones de cooperación moderna con la Iglesia Católica.

• Recuperaremos los bienes matriculados indebidamente por la

…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame