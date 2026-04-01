Las cruces del IRPF y del Aneto en un Estado llamado aconfesional

El caudal de dinero y recursos que recibe la Iglesia Católica por parte del Estado es muy grande. Entre financiación pública directa, beneficios fiscales, exenciones y subvenciones, se llevan unos 18.000 millones de euros al año.
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"Existe un puente llamado Sirāt que une infierno y paraíso. Se advierte al que lo cruza que su paso es más estrecho que una hebra de cabello, más afilado que una espada."
Denunciaremos los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 que dan continuidad al Concordato de 1953, en cumplimiento del precepto
constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa, e impulsaremos un nuevo acuerdo bilateral entre ambos Estados, basado en el principio de laicidad, para mantener unas relaciones de cooperación moderna con la Iglesia Católica.
• Recuperaremos los bienes matriculados indebidamente por la
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