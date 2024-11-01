CRONOLOGÍA| La sucesición de Franco: "Todo está atado y bien atado", Franco quiso dar continuidad al Régimen

"Francisco Franco Caudillo de España por la Gracia de Dios". Este entrecomillado corresponde a la leyenda que rodeaba la efigie del dictador en el anverso de las monedas de curso legal durante décadas. Toda una declaración de principios, que cobraba máxima trascendencia en asuntos como la sucesión en la jefatura del Estado. Franco ocupaba ese cargo desde el 1 de octubre de 1936, por acuerdo de los generales que se levantaron contra la II República el 18 de julio anterior, y que provocó casi tres años de Guerra Civil.