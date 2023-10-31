La crónica apócrifa de Juan Ponce de León (1460-1521)

Hace poco más de dos años el archivero mexicano Ramón Aguilera Murguía dio a conocer la Crónica de Juan Ponce de León (1492-1508), que se editó en el Boletín del Archivo de la Nación, vol. XLIV, N. 153 de enero-abril de 2019, págs. 67-107. Esta publicación había pasado desapercibida hasta que recientemente un historiador aludió a ella, en una conferencia, lo que hizo que muchos historiadores acudiesen a la fuente. Hemos analizado en profundidad los tres documentos transcritos y nuestra conclusión es que son apócrifos y extemporáneos.