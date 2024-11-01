edición general
Crítica de ‘The Studio’: Apple TV+ nos trae una divertidísima y adictiva sátira hollywoodiense

"The Studio", una nueva serie de Apple TV+, es una sátira hilarante y adictiva de Hollywood. Sigue a Matt, un cinéfilo apasionado que se convierte en el director de Continental Studios, un importante estudio ficticio.El programa es una crítica mordaz de la industria cinematográfica, con cada uno de sus diez episodios centrado en un aspecto diferente de Hollywood. La serie es una carta de amor al cine y una bofetada desesperada a su estado actual

#3 mr._cortimer
The Studio es buenisima, los planos superlargos y con una dinámica que te hace estar nervioso todo el rato porque el protagonista es desesperante x'D
Torrezzno #1 Torrezzno *
Nadie habla de esta serie y me parece que es la polla tanto técnicamente como en el mensaje. Muy recomendable, sobre todo si eres cinefilo. Ya en el primer capítulo hace un cameo Scorcesse
mariKarmo #2 mariKarmo
A mi me está molando mucho la serie de "Invasión".

No me vi venir lo buena que es.
#5 Perrota
Tiene capítulos épicos, y otros muy malos. Es algo irregular. Una El séquito pero de humor absurdo tipo Resacón en las Vegas.
millanin #4 millanin
¿Nueva? La vi hace meses.
