Crítica de ‘The Studio’: Apple TV+ nos trae una divertidísima y adictiva sátira hollywoodiense

"The Studio", una nueva serie de Apple TV+, es una sátira hilarante y adictiva de Hollywood. Sigue a Matt, un cinéfilo apasionado que se convierte en el director de Continental Studios, un importante estudio ficticio.El programa es una crítica mordaz de la industria cinematográfica, con cada uno de sus diez episodios centrado en un aspecto diferente de Hollywood. La serie es una carta de amor al cine y una bofetada desesperada a su estado actual
No me vi venir lo buena que es.