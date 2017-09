Cristina Fallarás: Muy preocupada tras recibir este ataque policial

Todo lo expuesto anteriormente responde a mi opinión sobre una pintada fascista aparecida en un monumento a un grupo de republicanos asesinados. Es decir, que un grupo de funcionarios de la Policía pasa a ligarme a ETA porque opino contra el fascismo. Y no solo eso, sino que para hacerlo publica una calumnia y me “acusa” de mi trabajo periodístico. Y no solo eso, sino que se dirige exclusivamente a mi persona, siendo varios los asistentes al debate.