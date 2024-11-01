Cristiano Ronaldo adquiere el 25% de la UD Almería

El astro portugués Cristiano Ronaldo ha adquirido el 25 % de la Unión Deportiva Almería, que es tercero en la tabla de la Liga Hypermotion. En un comunicado publicado este jueves, el futbolista portugués, de 41 años, reveló que la operación se ha hecho a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de la compañía CR7 SA, a través de la que el delantero gestiona sus negocios e inversiones. "Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro...