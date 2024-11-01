La crisis de la vivienda en la Unión Europea. (Nov-2025)

Los precios de la vivienda en la Unión Europea han aumentado hasta un 60 % en promedio desde 2015; algunos Estados miembros han experimentado subidas de más del 200 %. 1 de cada 10 europeos no puede pagar la renta o la hipoteca a tiempo. Alrededor de dos tercios de los europeos son propietarios de su residencia, pero esta proporción difiere considerablemente de un país a otro. En los extremos opuestos del espectro, más del 90 % de los rumanos posee una vivienda, frente a algo más del 10 % de la población de los Países Bajos.