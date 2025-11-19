La crisis de natalidad de Asturias cumple 40 años: más muertes que nacimientos sin parar desde mediados de los ochenta

El origen puede tomar como “fecha simbólica” el año 1976, “el momento en el que el número de nacimientos empieza a caer sostenidamente y el de defunciones empieza a experimentar un suave pero continuo crecimiento. El Indicador Coyuntural de Fecundidad, 0,95 hijos por mujer, ha vuelto a ser el segundo más bajo de España, sólo superado por el de Canarias (0,82) y por debajo del muy precario nivel medio del país: 1,1. Además, Asturias mantiene también la tasa de mortalidad más elevada de España, con 12,95 defunciones por mil habitantes.