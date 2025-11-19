edición general
La crisis de natalidad de Asturias cumple 40 años: más muertes que nacimientos sin parar desde mediados de los ochenta

El origen puede tomar como “fecha simbólica” el año 1976, “el momento en el que el número de nacimientos empieza a caer sostenidamente y el de defunciones empieza a experimentar un suave pero continuo crecimiento. El Indicador Coyuntural de Fecundidad, 0,95 hijos por mujer, ha vuelto a ser el segundo más bajo de España, sólo superado por el de Canarias (0,82) y por debajo del muy precario nivel medio del país: 1,1. Además, Asturias mantiene también la tasa de mortalidad más elevada de España, con 12,95 defunciones por mil habitantes.

4 comentarios
aupaatu #1 aupaatu
No hay que preocuparse los Robots y la IA solucionaran el problema de la jubilación que tanto preocupa a las derechas neoliberales
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 ¿para qué si no habrá nadie a quien pagársela?
aupaatu #3 aupaatu
#2 igual para ayudas a los robots liberados que no encuentran un hogar donde enchufarse y crear clones
#4 amusgada
psé, ni siquiera incluye las tasas de suicidio (entre las más altas del país y tal) y las migraciones (pa fuera digo), pero claro, ye La Nuea Engaña, el periódico falangista del mañana
