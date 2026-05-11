¿Crisis de los MBA? Su alto precio y las menores salidas profesionales tras cursarlos los ponen en la picota

El coste del programa estrella de las escuelas de negocios aumenta un 15% en los últimos tres años y los alumnos se cuestionan su retorno: “Estamos notando que los profesionales preguntan más sobre el retorno de la inversión. Se cuestionan mucho el ROI. Aunque el precio no es la variable que más les hace reflexionar, sino la incertidumbre que existe respecto al trabajo”
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Otra cosa es la fama y que suelen tenerlo chavales recién titulados que se los ha pagado papá... pero en un profesional con 10 años que hace un MBA es un buen valor añadido
Debe ser por eso que ahora te los ofertan en cualquier lao presentando como curriculum la tapa de un yogurt
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