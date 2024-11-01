La crisis de inteligencia global de 2026 [en]

Estamos en el año 2026. La tasa de desempleo acaba de registrar un 4,28 %, el capex en IA es el 2 % del PIB (650 mil millones), las materias primas relacionadas con la IA han subido un 65 % desde enero de 2023 y está prevista la construcción de aproximadamente 2800 centros de datos en EE. UU.*. A pesar de la narrativa actual sobre la sustitución de empleos, las ofertas de trabajo para ingenieros de software están aumentando rápidamente, con un alza del 11 % interanual.