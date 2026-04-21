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Juguetes: la crisis de fertilidad está convirtiendo a los adultos en niños

Algunos fabricantes encontraron una solución a la progresiva desaparición de sus clientes naturales, los niños. Decidieron dirigirse a un nuevo mercado, los adultos. En 2025, las ventas de juguetes crecieron a nivel global un 7%. Concurrieron varias causas. Pero una de las más importantes fue que muchas empresas apostaron por hacer juguetes para mayores. Hoy, estos compran para sí mismos alrededor de un 20% de todos los que se venden. Como Lego, que hincha su cuenta de resultados atrayendo a los adultos que seguimos abrazados a nuestra infancia.

| etiquetas: opinión , juguetes , niños , adultos , fertilidad
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5 comentarios
4 1 2 K 0 Natalidad
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
De fertilidad no, de natalidad, que muy ligada a la crisis económica.
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DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Pues yo tengo dos niños y lo del remake de la neo geo aes me tiene ilusionado.
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#2 chocoleches
No es infantilismo, es nostalgia.
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#3 Onaj
Viendo los regalos que se dan cada cumpleaños el 7% me parece poquísimo.

El cumple de mi hija, tanta gente invitada que parecía una boda griega. Sin problema, pero compramos 6 regalos y les decimos que pongan cinco euros cada familia , o nada , y se los damos.

Solo dos familias nos dieron dinero. Había tantos regalos que escondimos cuatro y se lo dimos dos semanas después.
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#4 BoosterFelix
¿Crisis de fertilidad? ¿ya no es aporofobia?
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