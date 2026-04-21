Juguetes: la crisis de fertilidad está convirtiendo a los adultos en niños

Algunos fabricantes encontraron una solución a la progresiva desaparición de sus clientes naturales, los niños. Decidieron dirigirse a un nuevo mercado, los adultos. En 2025, las ventas de juguetes crecieron a nivel global un 7%. Concurrieron varias causas. Pero una de las más importantes fue que muchas empresas apostaron por hacer juguetes para mayores. Hoy, estos compran para sí mismos alrededor de un 20% de todos los que se venden. Como Lego, que hincha su cuenta de resultados atrayendo a los adultos que seguimos abrazados a nuestra infancia.
| etiquetas: opinión , juguetes , niños , adultos , fertilidad
El cumple de mi hija, tanta gente invitada que parecía una boda griega. Sin problema, pero compramos 6 regalos y les decimos que pongan cinco euros cada familia , o nada , y se los damos.
Solo dos familias nos dieron dinero. Había tantos regalos que escondimos cuatro y se lo dimos dos semanas después.