La cría de foca gris varada en la playa de Cadavedo ya nada en libertad tras recuperarse de una neumonía en el Acuario de Gijón

La cría de foca gris rescatada en enero en la playa de Cadavedo, en Valdés, ya ha sido devuelta a su hábitat marino tras recuperarse en las instalaciones del Bioparc Acuario de Gijón de la neumonía que la aquejaba. La reintroducción ha sido posible gracias a la intervención coordinada de la Red de Varamientos de Principado de Asturias. El animal llegó el 26 de enero al Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (CRAMA) pesando apenas... Relacionada: www.meneame.net/story/cria-foca-recupera-acuario-gijon-ya-nada-no-nece

| etiquetas: foca gris , cadavedo , recuperación , neumonía , bioparc , crama , varamientos
