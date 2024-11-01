edición general
Creencia en la vida después de la muerte (2022)

Creencia en la vida después de la muerte (2022)  

Este mapa, creado por Arciom Antаnоvič, muestra el porcentaje de creyentes en la vida después de la muerte en cada país del mundo, según datos proporcionados por World Values Survey entre 2017 y 2022. Con un número menor de creyentes en la vida después de la muerte destaca China, con tan solo un 11,5 %, seguido de Albania (22,7 %), Bulgaria (25,0 %) y Nicaragua (25,6 %). En el extremo contrario destaca Bangladésh, con un 98,8 %, seguido de Maldivas (98,3 %), Marruecos (96,2 %) y Libia (95

etiquetas: mapa , creencias , religiones
comentarios
RoberRenfu #1 RoberRenfu
Cada vez me caen mejor los chinos
perrico #2 perrico
#1 Desde luego parecen tener la cabeza en su sitio.
Narmer #6 Narmer
#2 Y me parece una muestra de estar socialmente más avanzado. La creencia en la vida después de la muerte acaba condicionando el comportamiento de los individuos por pura superstición; en algunos casos para bien y en otros para mal (por ejemplo, los mártires y sus 72 vírgenes en el paraíso).

No creer en el más allá te conecta más con tu vida terrenal, la de verdad y la que sabemos que es una realidad. Por otra parte, hay situaciones que son muy duras de sobrellevar, como la muerte de un hijo,…   » ver todo el comentario
Asimismov #5 Asimismov
#1 esperemos que no te caigan todos de golpe, porque son muchos y te caerían mal.
Meinster #7 Meinster
#1 Bueno, en el confucianismo no hay creencia en la vida después de la muerte, en parte se puede deber a eso, aunque en China hay otras religiones mayoritarias que si tienen dicha creencia (Budismo, Taoismo,...)
#8 Nusku
#1 Yo creo que sí les preguntaran por la reencarnación subiría bastante ese porcentaje.
#3 Pitchford
Curioso lo de Japón, donde creía muy extendido el culto a los antepasados y la creencia en sus espíritus.
#4 wictor69
En España solo el 38% y luego dicen por ahí que el 60% de los españoles es católico, sin sumar a los creyentes en otras sectas, que haberlos haylos no me salen las cuentas
A no ser que la iglesia infle sus datos para no perder privilegios....
